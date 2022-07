“20 milioni di euro”: occhio Juventus, l’affare è ormai chiuso

Juventus, occhio all’annuncio all’improvviso. “20 milioni di euro”: l’affare è ormai pronto ad essere chiuso. A breve sarà ufficiale.

Bremer, Pogba e Di Maria: un tris di colpi che rilancia la Juventus in vista della prossima stagione e la ricandida tra le migliori squadre della Serie A 2022-2023. Un segnale chiaro alle altre big del campionato, in vista della lotta Scudetto che caratterizzerà l’annata che verrà.

E di certo il mercato della Juventus non termina qui. Nel mirino di Cherubini ci sono ancora diversi profili da voler piazzare nell’undici di Massimiliano Allegri, in attesa che si creino anche le giuste condizioni per affondare.

Giuste condizioni che, però, non sono venute a crearsi per l’acquisto di Nahuel Molina. L’argentino era uno dei nomi più graditi alla dirigenza bianconera per la corsia destra, ma il pressing dell’Atletico Madrid è pronto a terminare a dama.

Juventus, occhio a Molina: sarà a breve un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato dall’edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’, Molina è pronto a lasciare l’Udinese. L’esterno dell’albiceleste non ha preso parte all’amichevole odierna dei friulani e attende l’affondo decisivo dell’Atletico Madrid. Sul piatto sono pronti: “[…] 20 milioni di euro cash più il cartellino del difensore Nehuen Perez“, come riportato dalla rosea.

Un affare importante per i colchoneros del Cholo Simeone, che tornano a fare compere e acquisti in Italia e a bruciare le big della Serie A sui talenti più interessanti del nostro campionato. Per l’Atletico si tratta dell’ennesimo colpo ‘made in Italy’, nei prossimi giorni si attende l’ultimo sprint. Di lì, Molina svolgerà le visite mediche con gli spagnoli e sarà pronto ad essere ufficializzato come prossimo acquisto dei madrileni.