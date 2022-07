Mercato Torino, Vagnati e Juric hanno già individuato il sostituto di Bremer

Dopo le cessioni in casa Torino è tempo di attivare il mercato in entrata. Vagnati è al lavoro per accontentare le richieste di Juric.

Manca meno di un mese all’inizio del campionato e la situazione in casa Torino non è delle migliori. La squadra di Juric ha perso la metà dell’undici titolare della scorsa stagione ed il tecnico granata chiede rinforzi. Sono partiti diversi giocatori, dal capitano Belotti fino al centrale Bremer, ceduto nelle ultime ore agli odiati rivali della Juventus.

Ora per il Toro è tempo di investire e la società lavora per ascoltare le richieste di Juric. Una delle priorità riguarda la difesa e il direttore sportivo Vagnati monitora diverse situazioni sul mercato. Negli ultimi giorni si è parlato dello svincolato Denayer, ma non è l’unica opzione varata dal club.

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX il Torino ha mosso passi importanti verso il difensore della Sampdoria Omar Colley, considerato come il sostituto ideale di Bremer. Il giocatore è reduce da una buona stagione ed è tra i pilastri della difesa blucerchiato. Allo stesso tempo, resta una situazione da monitorare con il club granata che potrebbe piazzare l’affondo nelle prossime settimane.

Torino, si lavora per rinforzare la rosa

Non solo Bremer e Belotti, il club ha perso pedine importanti come Mandragora, Pobega e Brekalo e la squadra deve essere rinforzata al più presto. Juric chiede rinforzi, non solo in difesa ma in tutti i reparti. Al momento, come dimostrato nelle prime amichevoli, la squadra ha evidente bisogno di rinforzi.

La Sampdoria, dal canto suo, non sembra reputare incedibile il giocatore e in caso di buona offerta potrebbe partire. Dopo le cessioni in casa Torino è tempo di acquisti e di rinforzare la rosa a disposizione.