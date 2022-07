“Ci sono cascati in pieno”: Gattuso, la rivelazione spiazza tutti

L’allenatore calabrese Gennaro Gattuso si è difeso da alcune polemiche recenti e ha anche rivelato un retroscena sul suo passato

Gennaro Gattuso è ripartito dal Valencia. Una nuova esperienza per l’allenatore di Corigliano Calabro. Il tecnico ha voluto chiarire però alcune cose in merito al passato. Una vicenda che gli ha causato non pochi problemi e finanche la mancata assegnazione di una panchina. Ora Gattuso ha voluto gettare la maschera e chiarire tutto.

Il tecnico ha avuto qualche difficoltà pure nei suoi primi giorni al Valencia, non solo per la situazione ambientale difficile nel club che a causa degli scarsi risultati prodotti dai ‘pipistrelli’ negli ultimi anni e per le continue cessioni causate dai problemi economici quanto anche per alcune situazioni del passato, che ora Gattuso ha voluto chiarire.

Valencia, Gattuso vuota il sacco: “Ho sofferto tanto e in silenzio, il Tottenham ci è cascato in pieno”

Gennaro Gattuso ha abituato sempre a dichiarazioni forti. Il tecnico calabrese è abituato a dire ciò che pensa e lo ha fatto pure questa volta, per rispondere ad alcune parole del passato che puntualmente tornano a fargli visita. Gli scheletri nell’armadio dell’allenatore sarebbero relativi a temi molto delicati: omofobia, sessismo e razzismo.

Nella scorsa stagione, dopo aver lasciato il Napoli, Gattuso è stato vicino al Tottenham ma poi alcune frasi del passato e l’episodio del litigio con il vice allenatore Jordan nel 2011 hanno convinto gli ‘Spurs’ a non puntare su di lui poiché senza il gradimento dei tifosi.

Gattuso adesso ha deciso di difendersi: “Ho sofferto tanto in silenzio , non mi sono difeso perché sono fatto in questo modo e forse sbaglio. Sono però state dette cose non vere su di me, in particolare sulla mia persona. Sono state riprese frasi di 15 anni fa e decontestualizzate soltanto per fare polemica”, ha detto ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“Devo ringraziare il Valencia perché mi ha supportato mentre devo dire che l’anno scorso il Tottenham ci è cascato in pieno e per questo motivo non abbiamo chiuso la trattativa. Voglio però smentire di aver lasciato la Fiorentina per gli ‘Spurs’ perché la loro offerta è arrivata dopo”, ha concluso Gattuso.