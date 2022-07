PSG, colpo di scena per Scamacca: c’è l’annuncio in diretta

Il PSG sta seguendo da tempo Scamacca del Sassuolo, ma in queste ultime ore c’è stato un annuncio che potrebbe cambiare tutto.

Nonostante aver vinto la Ligue 1 facilmente, nel PSG c’è stata un’autentica rivoluzione. Al-Khelaifi, infatti, ha prima mandato via sia Leonardo che Pochettino e poi li ha sostituiti con Luis Campos e Christophe Galtier. Una volta insediatosi, il nuovo direttore sportivo si è mosso per cercare di prendere una punta di peso per il team francese ed ha messo gli occhi su Scamacca del Sassuolo.

Il centravanti italiano è stato sicuramente uno dei migliori realizzatori della scorsa Serie A, considerando che ha segnato 16 gol in 36 gare. Dopo l’ottima stagione con la maglia del Sassuolo, infatti, il calciatore è finito nei radar di tante big europee. La squadra favorita per prenderlo, almeno inizialmente, era sicuramente l’Inter.

I nerazzurri, di fatto, come confermato dallo stesso Giovanni Carnevali, erano stati gli unici a muoversi realmente per Gianluca Scamacca, ma poi la possibilità di far tornare in prestito Romelu Lukaku ha fatto saltare tutti i piani di mercato. Una volta fattasi da parte l’Inter, per il centravanti sono entrate in scena il PSG ed il West Ham, anche se stanno avendo alcune difficoltà.

PSG, il Sassuolo non abbassa le proprie pretese per Scamacca

Come quanto annunciato in diretta su ‘Sky Sport’ da Gianluca Di Marzio, infatti, i due club hanno fatto delle offerte concrete per Scamacca, ma non sono riuscite ancora a trovare un accordo con il Sassuolo di Carnevali. Entrambe le squadre, sempre come riferito dal giornalista ed esperto di mercato, per prendere il giocatore dovranno certamente aumentare le proprie proposte.

Il Sassuolo, come ha dimostrato in questi anni, è bottega cara e per vendere Scamacca non farà ulteriori sconti, considerando che adesso chiede 45 milioni di euro e non i 50 iniziali. Sia PSG che West Ham, quindi, dovranno cercare di fare un ulteriore passo verso le richieste del club emiliano.