PSG, l’annuncio su Messi fa tremare i tifosi: il dirigente esce allo scoperto

Lionel Messi potrebbe abbandonare il PSG e trasferirsi in un nuovo campionato per un’avventura differente: l’apertura è arrivata dalla Spagna

Le ultime dichiarazioni aprono al clamoroso addio di Lionel Messi al PSG. Appena un anno dopo il suo arrivo al termine del contratto con il Barcellona, l’argentino potrebbe cambiare maglia. In Francia, la ‘Pulce’ non ha vissuto una stagione semplice sotto un punto di vista realizzativo. Le attese dei tifosi sono state in parte deluse e il numero dieci è stato anche fischiato dal pubblico, che nel corso del finale di campionato scorso ha preso di mira diversi calciatori parigini.

Colpa soprattutto dei sogni Champions League ancora una volta frustrati, a causa dell’eliminazione subita dal Real Madrid negli ottavi di finale. Un ko che ha creato delle ripercussioni nell’ambiente, insoddisfatto per la mancata vittoria internazionale. Ora, Lionel Messi potrebbe addirittura fare le valigie e non far parte della squadra del neo tecnico Galtier.

Possibile approdo in MLS per Messi, il dirigente dell’Inter Miami: “Dipende dalla sua volontà”

Dalle colonne di ‘Mundo Deportivo’, quotidiano catalano, sono arrivate le parole del Chief Business Officer dell’Inter Miami Xavier Asensi, ex direttore commerciale del Barcellona. Il dirigente della compagine statunitense ha aperto alla possibilità di vedere Messi con una nuova maglia: “Dipende da lui e dalla sua volontà. Vogliamo avere i migliori giocatori del mondo e penso che Messi sia il migliore della storia”, ha detto Asensi.

Quest’ultimo ha poi aggiunto: “D’ora in poi tocca a lui. Vogliamo essere il punto di riferimento calcistico negli USA. Questo è uno degli obiettivi della proprietà”. Una dichiarazione d’intenti che nelle prossime settimane di calciomercato conoscerà risposta ed eventualmente pure riscontri sull’interessamento della squadra del presidente David Beckham.

Leo Messi ha ancora un anno di contratto con il PSG e con i parigini potrebbe dare un ultimo assalto alla Champions League nella speranza di compiere un cammino migliore rispetto a quello dello scorso anno. L’argentino ha vinto per quattro volte la massima coppa internazionale per club europea. L’ultimo successo è arrivato nel 2015 quando in finale ne ha fatto le spese la Juventus di Max Allegri superata dalle reti di Rakitic, Suarez e Neymar (suo compagno di squadra nell’avventura sotto la Tour Eiffel) malgrado il momentaneo pari bianconero ad opera di Alvaro Morata.