Salernitana, mani nei capelli per Nicola: doccia fredda anche per i tifosi

Salernitana, doccia gelata per l’allenatore Davide Nicola e per i tifosi granata: l’infortunio è grave, previsto uno stop lunghissimo.

Guai in arrivo per la Salernitana di Davide Nicola. Il club granata, dopo la salvezza all’ultimo istante nell’ultimo campionato di Serie A, cerca di rinforzare la rosa per provare a centrare la permanenza in massima serie anche l’anno che verrà. I tifosi granata sperano in un grande colpo, anche se al momento hanno già detto addio ad Ederson, uno dei migliori della rosa.

Proprio nell’affare Ederson con l’Atalanta, il patron Danilo Iervolino è riuscito a portare a casa il cartellino di Matteo Lovato. Il nuovo difensore della Salernitana, però, si è già infortunato durante la preparazione estiva. Ieri, nell’amichevole contro i polacchi del Wieczysta Cracovia, ha abbandonato il terreno di gioco anzitempo con le lacrime agli occhi.

Salernitana, infortunio Lovato: tempi di recupero e condizioni

Una vera e propria doccia fredda per l’allenatore Davide Nicola. Il portale ‘TuttoSalernitana.com’ riferisce brutte notizie anche per i supporters del club campano. Secondo quanto da loro riferito, l’infortunio alla caviglia sembrerebbe essere più serio del previsto.

Al momento manca il comunicato ufficiale, ma secondo una prima stima sui tempi di recupero, il giocatore rischierebbe di saltare tutto il girone di andata. Qualora la notizia venisse ufficializzata dalla società granata, Nicola perderebbe uno dei potenziali titolari del pacchetto difensivo per diversi mesi. A quel punto, dunque, sarebbe necessario l’intervento del direttore sportivo Morgan De Sanctis, chiamato a ricercare un profilo che possa sostituire il calciatore ex Atalanta.