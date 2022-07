“Salta la firma”: l’ex Napoli lascia la Serie A, decisione definitiva

L’ex Napoli comunica la sua decisione definitiva e la volontà di lasciare la Serie A: le motivazioni che l’hanno spinto a prendere questa decisione.

La Serie A non avrà più a disposizione il difensore che ha militato anche tra le file del Napoli. Il giocatore, a un passo dal club neopromosso, ha fatto sapere di aver scelto in via definitiva di proseguire altrove.

Il difensore serbo, Nikola Maksimovic, non approderà più al Lecce. Un affare questo che sembrava essere ormai certo e che invece, adesso, non si farà. A comunicare la decisione è stato lo stesso giocatore al direttore tecnico del club salentino.

Pantaleo Corvino, infatti, ha ricevuto in mattinata un messaggio in cui il giocatore ha spiegato la sua posizione e con essa le sue motivazioni. Tutto è stato comunicato in maniera rispettosa e la scelta è stata accettata dal Lecce che ora dovrà virare su altri profili.

Lecce, salta l’operazione Maksimovic: l’ex Napoli vuole stare vicino alla sua famiglia e spera ora di giocare con la Stella Rossa

Nikola Maksimovic, quindi, ha quest’oggi fatto sapere al Lecce e a Corvino che non approderà in Salento. Il club ha sperato e creduto fino all’ultimo di poter far leva sulla possibilità di dargli spazio ancora in Serie A (dopo la retrocessione in B del Genoa), ma ciò non è bastato.

In un’operazione che sembrava essere ormai fatta, tutto è cambiato all’ultimo momento. Come riferito da Gianluca Di Marzio: “Salta la firma di Maksimovic“. L’ex Napoli ha, infatti, comunicato di voler fare ritorno in patria per stare vicino alla sua famiglia. Ora spera in un contratto con la Stella Rossa, squadra serba che potrebbe fare al caso suo e che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo.