“Contratto fino ai Mondiali”: calciomercato, colpo di scena Suarez

Non ha ancora trovato squadra Luis Suarez, ma nella notte è arrivato l’annuncio di una firma fino ai Mondiali

Luis Suarez ha giocato l’ultima stagione all’Atletico Madrid, dove ha salutato il pubblico dei Colchoneros per poi mettersi alla ricerca di una nuova squadra. I Mondiali in inverno hanno stravolto i piani dei calciatori più esperti che restano in Europa in attesa di capire cosa succederà nei prossimi mesi. El Pistolero è stato accostato a diverse squadre, ultimo il Borussia Dortmund che dovrà fare a meno di Haller.

Anche il Monza ha avanzato un’offerta per l’uruguagio: a Galliani il suo profilo è sempre piaciuto e gli consegnerebbe le volentieri le chiavi dell’attacco brianzolo. Ma al momento le cose si sono concluse con un nulla di fatto e nella notte è arrivato un annuncio importante riguardo il futuro di Suarez.

Uruguay, Suarez torna al Nacional

German Garcia Grova, giornalista di TyC Sports, ha annunciato su Twitter il futuro di Suarez: “Tornerà a giocare al Nacional dopo sedici anni, in Uruguay, squadra che lo ha cresciuto. Firmerà un contratto fino ai Mondiali, giocherà la Copa Sudamericana e il Torneo Clausura”. El Pistolero è stato anche vicino al River Plate, ma non se n’è fatto nulla vista l’uscita della squadra di Marcelo Gallardo dalla Copa Libertadores.

Suarez, dunque, a breve potrebbe vestire la camiseta del Nacional, con la quale ha vinto un campionato nel 2006. All’epoca, l’attaccante uruguaiano era un ragazzino diciannovenne che mise a segno 12 gol in 29 partite. Una stagione che gli permise di approdare in Olanda e di proseguire la carriera in Europa, dov’è riuscito a vincere tutto. E adesso in Uruguay sono sicuri: El Pistolero tornerà a casa, almeno fino al Mondiale.