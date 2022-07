Juventus, Agnelli senza freni: affare in attacco, esultano i tifosi

L’arrivo di Pogba e Di Maria non frena le ambizioni della Juventus per nuovi affari in attacco: un giocatore su tutti può vestire bianconero.

“Nessuna novità su Alvaro Morata”, aveva dichiarato Maurizio Arrivabene, dirigente della Juventus, all’uscita dall’Assemblea di Lega. L’andirivieni del giocatore spagnolo in bianconero è una costante degli ultimi anni di calciomercato del club di Torino, eppure questa volta le idee sembravano essere ancora più chiare e convincenti.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, in realtà la Juventus sarebbe a lavoro per un nuovo ritorno di Morata in Serie A. La verità sarebbe che le richieste dell‘Atletico Madrid per cedere il giocatore sono piuttosto elevate, si tratta di 20-25 milioni di euro e al contempo gli spagnoli non sarebbero più disposti ad allestire il prestito.

La società iberica intende monetizzare dalla cessione di Alvaro Morata, ragion per cui non accontenterebbe ancora la Juventus con un rapporto a titolo temporaneo.

Juventus, si lavora per Morata: niente addio definitivo

Il lavoro della dirigenza bianconera prosegue sotto traccia. Il club è consapevole del legame di Morata con la squadra e la città, ragion per cui conta sul suo sì, ma non sarà semplice smuovere le intenzioni dell’Atletico Madrid. Tuttavia, ci sarebbe già un risparmio importante, se si pensa che il cartellino era fissato a 35 milioni di euro come valore di riscatto.

A pressare per averlo in rosa sarebbe lo stesso Massimiliano Allegri, che considera il giocatore una risorsa importante, potendo coprire diversi ruoli. Morata non sarebbe soltanto il prefetto vice Vlahovic, ma anche una seconda punta o esterno d’attacco in un tridente, una volta sfumato Filip Kostic. Un solo giocatore rivestirebbe più ruoli in base alle necessità e ci sarebbe poco da spiegargli, conoscendo già alla perfezione il mondo Juventus.