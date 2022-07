Calciomercato Juventus, scippo ad Allegri: la notizia non piacerà ai tifosi

I colpi di calciomercato della Juventus soddisfano i tifosi, ma la platea sportiva potrebbe restare molto delusa per un affare che sta sfumando.

Da settimane i bianconeri osservano e si avvicinano a Filip Kostic, nazionale serbo classe 1992 in forza all’Eintracht Francoforte. Il calciatore ha un contratto fino al 2023 con i tedeschi, ragion per cui la società è interessata a cederlo in questa finestra di calciomercato per non perderlo a parametro zero tra appena un anno.

Una situazione che ha reso ancora più appetibile l’esterno sinistro, già molto apprezzato per le sue doti e il suo talento. Roma, Lazio, Inter e Juventus hanno manifestato interesse, ma il destino lo porterebbe in Premier League.

Il West Ham ha rotto gli indugi, presentando una proposta formale di circa 15 milioni di euro, insieme a quella di circa 40 milioni di euro avanzata al Sassuolo per Gianluca Scamacca.

Juventus, niente Kostic: andrà al West Ham

Come informa Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SKY’, attraverso Twitter, il West Ham sta dialogando con Filip Kostic e il suo entourage l’offerta per il giocatore, dopo averne presentata una all’Eintracht Francoforte per il cartellino. I colloqui procedono positivamente, ma non è ancora da considerarsi un affare chiuso.

Per mettere nero su bianco si attenderà prima di ufficializzare e quindi completare il tesseramento di Gianluca Scamacca. Per l’italiano l’accordo è verso la conclusione: si trattano i dettagli, prima di procedere all’annuncio. La Juventus potrebbe approfittare di questi tempi tecnici per un inserimento in extremis per Kostic, ma tutto fa presagire che le mosse del West Ham siano definitive.