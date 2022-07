“Come Skriniar”, ma a godere non è l’Inter: Marotta mastica amaro

L’Inter ci ha provato fino alla fine, ma sarà il Napoli a portare in squadra il giocatore. Su di lui c’è da scommettere: lo assicura il portiere italiano.

Oggi estremo difensore del Fatih Karagümrük Spor Kulübü, in Turchia, Emiliano Viviano conosce bene il giocatore che è sul punto di arrivare in Serie A. Si tratta del sudcoreano Kim Min-Jae, il quale avrà l’arduo compito di sostituire Kalidou Koulibaly in azzurro. Il senegalese, infatti, è passato al Chelsea poche settimane fa per 40 milioni di euro.

Intervenuto a ‘La Gazzetta dello Sport’, il portiere italiano ha speso eccellenti parole nei riguardi del difensore. I due si sono ritrovati in campo da avversari durante l’ultima stagione: “Mi ha impressionato, è forte, innanzitutto fisicamente. È alto e grosso”.

In merito alle caratteristiche l’hanno contraddistinto col Fenerbahce, Viviano ha dichiarato: “È un giocatore rapido e anche particolarmente aggressivo. Ha fatto molto bene nella Super Lig della passata stagione. È uno che sa scalare forte in avanti ed è anche capace di impostare. Poi è bravo nell’uno contro uno”.

Napoli, arriva Kim Min-Jae. La beffa all’Inter: “È come Skriniar”

Il giocatore sudcoreano piaceva anche all’Inter, che avrebbe cercato all’approccio sia prima che appena dopo aver perso l’opportunità di tesserare Gleison Bremer, passato dal Torino alla Juventus. Tuttavia, il Napoli è decisamente avanti nell’affare, al punto che mancherebbero poche ore all’ufficialità. La società verserà i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.

Una vera e occasione persa per i nerazzurri, soprattutto se si bada a quanto dichiarato da Viviano: “Kim Min-Jae è come Skriniar, può somigliare a lui. Non mi sembra un goleador e poi nel caso della Serie A bisogna vedere se è capace di lavorare bene e forte di reparto”.