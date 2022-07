Calciomercato Milan, sentenza netta: l’allenatore durissimo sull’acquisto

Il Milan ha conquistato l’ultimo titolo di Serie A, ma nonostante ciò il mercato stenta a decollare. Pioli ha bisogno di rinforzi.

Dopo la vittoria dello scudetto il calciomercato del Milan stenta ancora a decollare. Il club rossonero ha raggiunto lo scorso anno un successo incredibile, sfruttando al massimo le proprie potenzialità. I tifosi, dopo il cambio di proprietà, attendevano ora un calciomercato con diversi colpi, ma al momento la società fa fatica.

Il club campione d’Italia ha perso due pedine come Alessio Romagnoli e Frank Kessie e sono arrivati solo giocatori rientrati dal prestito o colpi a parametro zero come Origi. La dirigenza ha seguito per diverse settimane il difensore Botman, ma alla fine il centrale ha preferito il nuovo Newcastle degli sceicchi.

Il Milan continua a lavorare per rinforzare la squadra di Pioli e l’obiettivo numero uno è il talentuoso attaccante belga Charles De Ketelaere. La trattativa tra rossoneri e Club Brugge va avanti da diverse settimane, ma le parti faticano a trovare la quadra.

Milan-De Ketelaere, parla il tecnico del Club Brugge

Il Club Brugge era impegnato oggi nella prima giornata di campionato. La squadra di De Ketelaere ha vinto con il risultato di 3 a 2, ma il giocatore non è stato convocato per il match. Il tecnico del club Carl Hoefkens ha parlato in conferenza stampa e tra i vari temi trattati ha commentato anche la situazione del giocatore. Ecco le parole riportate da alcuni media locali:

“Farò qualsiasi cosa per lui… Ma è tutto un po’ eccessivo per Charles”. La trattativa per il giocatore va ormai avanti da tanto, forse troppo tempo, ed il tecnico ha commentato in questo modo il caso relativo all’obiettivo del Milan. Negli ultimi giorni Paolo Maldini e Massara sono andati in Belgio per provare a chiudere, ma al momento la trattativa vive una fase di stallo. A farne le spese è appunto il giocatore, che, vede, il suo futuro ancora in forte bilico.