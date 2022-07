Milan, Legrottaglie fa riflettere i tifosi rossoneri: la sentenza è netta

Nicola Legrottaglie, ex centrale del Milan, si è soffermato sul Milan di Stefano Pioli, dando una sentenza molto netta.

Dopo aver vinto lo Scudetto, il Milan sta avendo qualche difficoltà in sede di calciomercato. I rossoneri, infatti, hanno perso due obiettivi molto importanti: Sven Botman e Renato Sanches. Il primo ha firmato per il ricchissimo Newcastle, mentre il centrocampista portoghese è ormai prossimo ad accordarsi con il nuovo di PSG.

Dopo il mancato arrivo di questi due calciatori, Maldini e Massara si sono concentrati sulla zona offensiva, soprattutto per il trequartista. Il nome più caldo è sicuramente quello di De Ketelaere, anche se non c’è ancora un accordo con il Brugge (che comunque non ha convocato il giocatore per la prima di campionato). Il club belga, di fatto, chiede i 40 milioni che gli sono stati offerti dal Leeds, mentre i rossoneri sono arrivati ad offrire circa 32 milioni di euro.

Nonostante la differenza con il Brugge, considerando anche la volontà di De Keteleaere di vestire la maglia rossonera, il Milan è fiducioso di chiudere l’operazione. Tuttavia Maldini e Massara sono consapevoli che molto probabilmente ci vorrà anche un acquisto nel reparto difensivo. Non solo i due dirigenti hanno dei dubbi per la difesa di Pioli, ma anche Nicola Legrottaglie.

Milan, la sentenza di Legrottaglie: “La difesa è un’incognita”

L’ex calciatore di Milan e Juventus, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla difesa meneghina ai microfoni di ‘Sky Sport’: “E’ un’incognita, bisognerà vedere come rientrerà Kjaer dall’infortunio. Quella dell’Inter, invece, è consolidata, mentre la difesa della Juventus dipenderà molto se Allegri la farà giocare a tre o meno. Se dovesse farlo, potrebbe valorizzare meglio i calciatori”.

Il Milan, a prescindere, è obbligato a prendere un centrale perché deve prendere un sostituto di Alessio Romagnoli, ma dovrà capire prima le condizioni di Kjaer per capire se deve prendere un presunto titolare o una riserva. Il danese, infatti, è rientrato dal lunghissimo infortunio al ginocchio subito lo scorso inverno contro il Genoa.