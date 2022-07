Calciomercato Napoli, altro che Simeone: colpo di teatro di De Laurentiis

Calciomercato Napoli, De Laurentiis appare deciso sul prossimo colpo da mettere a segno: l’attaccante può arrivare dalla Serie A.

Il Napoli è chiamato a muoversi sul mercato per trovare una valida alternativa dopo le partenze dei big. Con l’addio ufficiale di Dries Mertens e la partenza, che ormai era nota da mesi, di Lorenzo Insigne, il pacchetto d’attacco dev’essere rinfoltito. Diverse sono le soluzioni a disposizione, ma una su tutte sembra destare maggiore interesse.

Il Napoli ha sondato il terreno per Giovanni Simeone nei giorni scorsi ma l’attaccante non è l’unico nel mirino del club. Per fargli spazio, poi, servirebbe la partenza di Andrea Petagna (sui cui è in forte pressing il Monza). La squadra, però, ha bisogno anche di una seconda punta e di un giocatore che possa andare a giocare con facilità anche come esterno d’attacco. Meglio se sulla corsia di sinistra, dove Mertens ha lasciato un posto libero.

Per questo motivo, dunque, il club partenopeo avrebbe messo gli occhi su Giacomo Raspadori. Il classe 2000, nonostante la giovane età, ha dimostrato di avere grandi capacità tra le file del Sassuolo. Ed è pronto a compiere il grande salto.

Calciomercato Napoli, spunta l’idea Raspadori: il club azzurro avvia i sondaggi, all’attaccante piace come soluzione

Il Napoli cerca un profilo che possa andare a colmare il posto lasciato vuoto da Dries Mertens. È perciò spuntata, nelle ultime ore, l’ipotesi di provare a portare in squadra Giacomo Raspadori. Il Sassuolo si sta, dal canto suo, preparando a vendere Gianluca Scamacca al West Ham, ma ora potrebbe dover dire addio a un altro suo pupillo.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la società di De Laurentiis avrebbe avviato sondaggi riguardanti il classe 2000. Non c’è ancora una trattativa vera e propria ma l’interesse dei partenopei è ormai chiaro. Inoltre, anche a Giacomo Raspadori piace l’idea di poter approdare al Napoli e di poter compiere il cosiddetto salto di qualità. Non resta che attendere quindi ulteriori aggiornamenti.