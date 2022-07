Calciomercato, futuro Scamacca: annuncio ufficiale di Carnevali

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, conferma le ultime apprese riguardo il futuro di Scamacca: sirene di calciomercato sempre più attive per lui.

Il futuro di Gianluca Scamacca ormai appare chiaro. L’attaccante, portato anche in nazionale da Roberto Mancini, ha fatto vedere le proprie qualità specialmente nell’ultima stagione conclusa con il Sassuolo. E ha così attirato su di sé l’interesse di diversi club. L’annuncio di Giovanni Carnevali, ora, non lascia dubbi.

Per diverse settimane, infatti, è stato lampante l’interesse del PSG per Scamacca. L’operazione, tuttavia, non è poi mai effettivamente decollata, fino a raffreddarsi del tutto. Il futuro, quindi, lo ha portato ad avvicinarsi a un altro club, che milita invece in Premier League.

Il West Ham ha infatti intenzioni serie per lui e vuole portarlo in Inghilterra già in questa finestra di calciomercato che ne sta regalando delle belle. L’annuncio rilasciato poi dallo stesso carnevali al ‘Corriere dello Sport’ non lascia ormai più dubbi.

Calciomercato, tutto confermato per il futuro di Scamacca: l’annuncio di Carnevali non lascia dubbi, il West Ham lo attende

Come riferito da Giovanni Carnevali ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, quindi, non ci sono più molti dubbi sul futuro di Gianluca Scamacca. L’attaccante attualmente di proprietà del Sassuolo raggiungerà presto il West Ham. L’ad ha parlato anche di cifre e di come l’operazione è stata impostata.

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha infatti confermato che c’è un accordo per Gianluca Scamacca con il West Ham. L’attaccante, quindi, può adesso raggiungere la Premier League. Secondo quanto riferito: “C’è un accordo con il West Ham per 36 milioni di euro più 6 milioni di bonus. Oltre a una clausola di vendita del 10%”, si legge sul ‘Corriere dello Sport’. “Sono sicuro – ha affermato, infatti, Carnevali – che farà grandi cose. È un grande talento e un bravissimo ragazzo”. Tutto fatto dunque, non resta che attendere le firme.