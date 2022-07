Grande gioia per Lorenzo Insigne e per i tifosi del Toronto nella notte, dove l’ex capitano del Napoli ha esordito in MLS

C’era tanto hype in Major League Soccer per la prima partita di Lorenzo Insigne con la maglia del Toronto FC. L’ex capitano del Napoli è sceso in campo con la consueta maglia numero 24, con i tifosi della squadra canadese che lo hanno accolto con delle bandierine con su scritto “Il Magnifico”. L’impatto è stato ottimo, così come quello di Domenico Criscito e Federico Bernardeschi.

Federico Bernardeschi è, tra l’altro, anche andato a segno in uno dei quattro gol del Toronto contro Charlotte FC. Una vittoria schiacciante, nella quale la squadra canadese, per la prima volta nella stagione, ha segnato quattro gol. La gioia per mister Bradley è stata anche non subire alcun gol.

Toronto-Charlotte 4-0, grande esordio di Insigne

Insigne è stato accolto, manco a dirlo, come una vera e propria super star. Il tecnico Bradley ha cambiato modulo, affidandosi al 4-3-3 con Insigne e Bernardeschi come esterni offensivi. Un cambiamento che ha portato subito risultati. L’ex capitano del Napoli ha fornito un assist con un colpo di tacco splendido per il secondo gol di Michael Bradley. Bernardeschi, invece, oltre al gol -un gran sinistro dalla lunga distanza- ha anche lui fornito un assist da calcio d’angolo per il momentaneo 2-0.

Una grande gioia per tutti i tifosi del Toronto, che possono vedere la luce dopo mesi di buio e tentare così l’assalto ai playoff. Non sarà semplice, considerando le sole sei vittorie su ventidue partite, ma il volto della squadra di Bradley è stato completamente stravolto e ci sono tutti i presupposti per sognare in grande.