Calciomercato Lazio, sirene dalla Premier League: assalto al top di Sarri

Lazio, Maurizio Sarri e Claudio Lotito rischiano di perdere uno dei top player della rosa biancoceleste: sirene allarmanti dalla Premier League.

La Lazio di Claudio Lotito è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Il club biancoceleste potrebbe dire addio, però, a diversi calciatore della sua formazione. Il motivo? Gli interessamenti dei top club, soprattutto per alcuni centrocampisti.

Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic, infatti, sono finiti da tempo nei radar di diverse società in giro per l’Europa. Il club della Capitale, non a caso, si è cautelata con alcuni sondaggi esplorativi. Nel mirino della dirigenza, qualora qualcuno dovesse partire, ci sono Ivan Ilic dell’Hellas Verona e Piotr Zielinski della SSC Napoli.

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic nel mirino del Manchester United

Se su Luis Alberto c’è interesse da Siviglia, per Sergej Milinkovic-Savic le sirene più preoccupanti arrivano dalla Premier League. In Inghilterra, infatti, alcuni club hanno puntato il ‘Sergente’ della società biancoceleste.

In particolare il pressing più asfissiante è quello del Manchester United. I Red Devils sono pronti all’assalto al calciatore biancoceleste qualora dovesse saltare l’arrivo di Frenkie de Jong del Barcellona. Il calciatore del club blaugrana è in cima alla lista dei desideri, ma la trattativa sembra essere ancora in salita. Per questo motivo, come riferito da ‘Sky Deutschland’, gli inglesi starebbero valutando diverse alternative. Il secondo sulla lista, infatti, è proprio il top player di Maurizio Sarri.