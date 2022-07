Ronaldo, l’indizio sul futuro arriva dallo United: spunta il sostituto di CR7

L’indizio sul futuro di Cristiano Ronaldo arriva direttamente dal Manchester United: il sostituto di CR7

Il Cristiano Ronaldo 2.0 al Manchester United potrebbe finire presto. La mancata qualificazione alla prossima Champions League risulta decisiva nella volontà del giocatore di proseguire la sua avventura con i Red Devils. Arrivato lo scorso anno dalla Juventus, messa alle strette dal portoghese, dopo una buona stagione a livello individuale vorrebbe rilanciarsi in un club che disputa la coppa dalle grandi orecchie.

In più, al posto di Rangnick è arrivato Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United per avviare un nuovo progetto. Un progetto in cui i protagonisti saranno ragazzi in rampa di lancio. Per Ronaldo, dunque, una separazione che non farà male al tecnico olandese, desideroso di puntare su altri profili. Uno di questi proviene proprio dalla sua ex squadra, l’Ajax.

Il sostituto di Ronaldo è Anthony

Secondo quanto riferito dal Sunday Mirror, Erik ten Hag ha individuato il sostituto di Cristiano Ronaldo: si tratta di Anthony, esterno offensivo che milita nell’Ajax. Il brasiliano è stato già allenato dall’allenatore olandese e rientrerebbe perfettamente nei parametri del Manchester United. Si tratta di un classe 2000, che ha già accumulato esperienza a livello internazionale, anche con la Nazionale brasiliana con la quale affronterà i Mondiali di Qatar 2022.

Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci di un trasferimento di Cristiano Ronaldo in Serie A, specialmente al Napoli. Un’operazione complicata per gli standard del club partenopeo e per le pretese economiche di CR7, che come detto vuole giocare la Champions League a qualunque costo e non accetta l’intenzione di ‘regredire’, nemmeno a 37 anni.