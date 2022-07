Inter, Marotta fa affari con l’Udinese: sondaggio per giovane talento

Inter e Udinese potrebbero concludere un affare in questa sessione di calciomercato: si tratta di un rinforzo per il reparto offensivo della squadra.

L’Udinese è mossa dal bisogno impellente di agire in quanto a rinforzi per l’attacco. Nahuel Molina è passato all’Atletico Madrid e presto potrebbe realizzarsi anche la cessione di Gerard Deulofeu. Il giocatore spagnolo dialoga col Napoli ormai da diverse settimane e avrebbe già dato disponibilità al trasferimento in maglia azzurra. Basterà una mossa del club di De Laurentiis per perdere un’altra pedina in attacco.

Nel frattempo, Beto è fuori a causa di problemi muscolari ormai da diversi mesi e Ignacio Pussetto ha fatto ritorno al Watford. In questa condizione, è difficile per mister Sottil immaginare da chi sarà composto lo zoccolo duro dell’attacco. Il dirigente Marino è chiamato all’azione quanto prima.