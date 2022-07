Calciomercato Milan, fumata nera: “Niente accordo”

Niente accordo in casa Milan per l’obiettivo di Paolo Maldini, la trattativa potrebbe terminare con una fumata nera

E’ un calciomercato molto particolare, quello del Milan, considerando le situazioni contrattuali di Maldini e Massara che hanno rinnovato solo il 30 giugno. Poi è andato via Kessie, fondamentale nella vittoria dello scudetto la passata stagione. Addio anche ad Alessio Romagnoli, ma sono arrivati giocatori importanti come Origi e Adli. Il vero obiettivo di Maldini è però un giocatore sulla trequarti offensiva, precisamente da utilizzare sulla destra.

Maldini ha come primo obiettivo Charles De Ketelaere, classe 2001 del Club Brugge e della nazionale belga. La scorsa stagione ha segnato ben 14 gol in 33 partite. Per lui anche 6 presenze in Champions League. La trattativa tra il Milan e il Bruges è complicatissima per il tira e molla sul prezzo che sta facendo il club proprietario del cartellino.

Milan, fumata nera per De Ketelaere

Nicolò Schira, esperto di mercato, su Twitter ha rilasciato alcuni aggiornamenti dell’incontro tra il Milan e il Bruges: “Non c’è un accordo tra il club rossonero e quello belga per De Ketelaere. Il Bruges ha rifiutato l’ultima offerta di Paolo Maldini”. Sono settimane che i rossoneri stanno cercando di concludere questa trattativa, che darebbe finalmente a Pioli un giocatore di qualità sulla trequarti.

Il fatto è che il Club Brugge è bottega carissima e resta fermo sulla richiesta di 35 milioni di euro. Il Milan, a questo punto, dovrà prendere una decisione sul giocatore. Resta viva l’ipotesi che porta a Ziyech. Ma la fumata nera non è ancora definitiva e potrebbe ancora cambiare tanto.