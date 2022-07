Roma, Friedkin è scatenato: sensazioni positive per l’affare col PSG

Roma, ottimismo per l’affare con il Paris Saint-Germain: sensazioni positive in casa giallorossa, ma mancano i dettagli.

La Roma dei Friedkin è al lavoro per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione di Serie A che oramai è imminente. All’avvio del nuovo campionato mancano circa venti giorni ed il grande colpo estivo è già arrivato. Oggi, infatti, è il Paulo Dybala day: questa sera l’argentino verrà presentato dinanzi a centinaia di migliaia di tifosi giallorossi.

L’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria della UEFA Conference League, tanto che Josè Mourinho si è addirittura tatuato sulla pelle la coppa. Oltre a Dybala, però, la formazione capitolina è alla ricerca di un altro top player.

Calciomercato Roma, trattativa col PSG per Wijnaldum

La Roma, infatti, grazie all’operato del direttore sportivo Tiago Pinto, uomo mercato dei giallorossi, è alla ricerca di ulteriori top player da aggiungere alla rosa già esistente. Come riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il club di Mourinho è in pressing sul cartellino di Georgino Wijnaldum, centrocampista del Paris Saint-Germain.

L’olandese è nei radar giallorossi da diverse settimane ed al momento, secondo la versione della rosea, la trattativa prosegue ad oltranza. Le parti lavorano sulle clausole per il prestito e una eventuale partecipazione all’ingaggio del club di Ligue 1. La svolta potrebbe arrivare grazie al rapporto tra Dan Friedkin e Nasser Al-Khelaifi. L’affare potrebbe andare in porto dopo aver limato i dettagli che in questo momento storico mancano. Ciò che non manca, invece, è un leggero ottimismo sul buon esito della trattativa.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la buona riuscita dell’affare di calciomercato. Qualora i due club dovessero accordarsi definitivamente sulla questione ingaggio, Georgino Wijnaldum potrebbe già essere considerato un nuovo calciatore del club giallorosso a tutti gli effetti.