Calciomercato Sassuolo, svolta improvvisa: ecco l’erede di Scamacca

Si avvicina la cessione di Gianluca Scamacca e perciò il Sassuolo corre ai ripari in tempi record: ha già individuato il sostituto del calciatore italiano.

L’attaccante azzurro quest’oggi è giunto a Londra per sostenere le visite mediche con il West Ham. Gianluca Scamacca tenterà una nuova avventura in Premier League e lascia in eredità al Sassuolo un lauto conguaglio economico. I neroverdi ne hanno negoziato la cessione sulla base di 36 milioni di euro più 6 milioni di euro di bonus. Inoltre, la società ha ottenuto anche l’accordo per il 10% sulla futura rivendita del cartellino del giocatore italiano.

Un affare davvero imperdibile, sopratutto dopo due stagioni finanziarie difficili a causa della crisi impostasi per la pandemia da Covid-19. Per la firma e quindi l’ufficialità del trasferimento manca davvero poco, ma l’affare può considerarsi già concluso.

Per tale motivazione, il Sassuolo si è fiondato sul mercato alla ricerca del sostituto del centravanti e il nome individuato arriverebbe dal Pisa. Si tratta di Lorenzo Lucca.

Sassuolo, il sostituto di Scamacca può arrivare dal Pisa: è Lucca

Secondo le informazioni riferite da ‘SportItalia’, il Sassuolo si sarebbe avvicinato a Lucca come primo obiettivo. Il club neroverde avrebbe incontrato il Pisa per un primo sondaggio. I riscontri del summit pare siano positivi: le parti si avvicinano e possono trovare l’intesa agevolmente. Il profilo è molto vicino a quello che il Sassuolo predilige, ovvero un giovane classe 2000 da far maturare ed esplodere.

Tuttavia, sono da considerare anche altre piste. Al Sassuolo continua a piacere Andrea Pinamonti. L’entourage dell’italiano ha dialogato con la Salernitana, prendendo però tempo. Il centravanti infatti ambirebbe a un club leggermente più ambizioso e attenderebbe una mossa dell’Atalanta o dello stesso Sassuolo, che avevano mostrato di essere interessati al suo profilo. I prossimi giorni saranno chiarificatori.