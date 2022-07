Non solo Scamacca: il Sassuolo pronto ad un’altra cessione, i dettagli

Il Sassuolo si prepara ad una doppia cessione. Scamacca è vicino al West Ham ed in Inghilterra può ritrovare un suo compagno.

Doveva essere il mercato della rivoluzione per il Sassuolo, alla luce delle tante richieste ricevute per i suoi gioielli. Invece, fin qui, il club ha effettuato soltanto due operazioni in entrata prendendo Augustin Alvarez dal Penarol e Kristian Thorstvedt dal Genk. Quest’ultimo, in particolare, andrà a prendere il posto dello svincolato Filip Djuricic (finito nel mirino della Salernitana) mentre l’uruguaiano è destinato a diventare l’attaccante titolare della formazione neroverde.

La trattativa che consentirà a Gianluca Scamacca di sbarcare in Premier League, infatti, procede spedita. Il West Ham nelle ultime ore ha intensificato i contatti, mettendo sul piatto 36 milioni netti più 6 di bonus. Agli emiliani, inoltre, verrà garantito il 10% della futura rivendita della punta. L’accordo è quindi totale e, salvo sorprese, il calciatore volerà a breve alla volta di Londra per sostenere le visite mediche di rito.

Una cessione importante per il Sassuolo che, nei prossimi giorni, sarà chiamato a valutare la posizione di altri tesserati. È il caso, ad esempio, di Riccardo Marchizza tornato alla base dopo la sfortunata esperienza vissuta con la maglia dell’Empoli (conclusa prematuramente a causa del grave infortunio al legamento crociato rimediato a febbraio).

Sassuolo, oltre a Scamacca può partire Marchizza

Il terzino sinistro non rientra nei piani del tecnico Alessio Dionisi, che nel ruolo può già contare su Rogerio (appena un assist in 23 apparizioni) e Georgios Kyriakopoulos (6 passaggi vincenti in 29 gare). Ecco perché non è da escludere un suo possibile addio. Sulle sue tracce, stando a quanto riportato dal sito ‘Spor Undibi’, c’è il Nottingham Forest neo promosso in Premier League.

Tutto da scrivere, inoltre, il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista è rimasto a lungo nel radar della Roma tuttavia le pretese economiche dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali hanno spinto i giallorossi a focalizzarsi su Georginio Wijnaldum. Il suo nome, ora, è stato accostato al Milan ma l’operazione si preannuncia quanto mai complicata. Giacomo Raspadori, Domenico Berardi e Hames Traorè, infine, sono destinati a restare.