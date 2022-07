Calciomercato Juventus, Agnelli non si ferma: il colpo che fa sognare i tifosi

La Juventus pensa al grande colpo dal Liverpool per rispondere alle esigenze offensive di una punta, essendosi complicato il ritorno di Alvaro Morata.

L’Atletico Madrid ha spinto le sue richieste vicino ai 30 milioni di euro per il cartellino di Alvaro Morata e non è più disposto a trattarne il prestito. Una doppia condizione che confonde la Juventus, la quale vede allontanarsi così l’idea di riportare per l’ennesima volta in squadra la punta spagnola. Per Max Allegri sarebbe una risorsa importante e sta spingendo per averlo a disposizione, ma i bianconeri potrebbero accontentarlo con un colpo forse più altisonante.

La prima alternativa in ordine temporale è Timo Werner. Il club di Agnelli ha tentato l’approccio col Chelsea, disposto a trattare la cessione del giocatore. I contatti sono in corso, ma non si può ancora parlare di negoziazione avviata.

Con tale scenario, avanza anche un’altra opportunità sempre dalla Premier League, ovvero il 30enne brasiliano, Roberto Firmino.

Juventus su Firmino del Liverpool: i dettagli

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, la Juventus starebbe pensando a un cambio di strategia e potrebbe puntare al brasiliano per completare l’attacco. Un nome di grande esperienza piuttosto che un giovane da lanciare/rilanciare e la proposta economica sarebbe anche più conveniente.

La Juventus pare abbia già proposto ai Reds 19 milioni di sterline, ovvero circa 22 milioni di euro. Il contratto di Firmino con il Liverpool scadrà nel 2023 e questa prospettiva aiuta la trattativa: meglio un conguaglio economico oggi che il parametro zero domani, per gli inglesi. Morata resta nei pensieri bianconeri, ma è decisamente più semplice trovare l’intesa per l’attaccante agli ordini di Klopp, per cui presto potrebbe esserci la svolta che porta il nuovo elemento in rosa e allontana del tutto lo spagnolo.