Calciomercato Juventus, contatti a sorpresa: Agnelli cala il jolly

La Juventus è alla ricerca del profilo che completerà l’organico in attacco. Il nome al quale sta lavorando potrebbe essere un grande colpo per la Serie A.

Nonostante Maurizio Arrivabene avesse chiuso il discorso Alvaro Morata, la Juventus continua a lavorarci. Il profilo dell’attaccante spagnolo piace molto a Massimiliano Allegri, che vorrebbe continuare a puntare su di lui durante la prossima stagione e vederlo insieme all’ultimo arrivato, Angel Di Maria.

Tuttavia, l’affare sarebbe economicamente esoso con l’Atletico Madrid. Il club spagnolo per cedere il numero 9 chiede almeno 30 milioni di euro e la Juventus non intende spingersi così oltre. Una condizione che però non preoccuperebbe troppo, in virtù del nuovo nome al quale si lavora.

Piace da tempo, ma concretamente sono questi i giorni in cui i bianconeri hanno cominciato a lavorarvi: si tratta di Timo Werner del Chelsea.

Juventus, Morata in stand-by: si passa a Timo Werner

Secondo le informazioni riferite da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SKY’, attraverso il suo profilo Twitter, la Juventus e il Chelsea sono in contatto da ieri per Timo Werner. La Juventus è in fase esplorativa di tale possibilità, insieme alla questione relativa ad Alvaro Morata, che continua a essere in cima alla lista di mister Allegri.

Il Chelsea è disposto a negoziare la cessione dell’attaccante 26enne sulla base del prestito e ciò potrebbe risvegliare l’interesse anche da parte di ulteriori società. Come suggeriscono alcune indiscrezioni, il Chelsea aveva provato a utilizzare Werner già come pedina con la Juventus per arrivare a de Ligt, ma i bianconeri non sono mai stati interessati a scambi, bensì al cash da poter investire per rinforzare ulteriormente la squadra e puntare al massimo in Serie A e in campo internazionale.