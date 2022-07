Calciomercato Napoli, c’è il via libera: quinto colpo in arrivo per Spalletti

Il Napoli ha individuato un nuovo rinforzo per Spalletti: secondo ‘Il Mattino’ l’operazione può concludersi prima dell’inizio della Serie A

Il Napoli mette la quinta. Come il numero di operazioni chiuse in entrata. Il quinto colpo riguarderà il ruolo di estremo difensore, reparto in cui la squadra di Luciano Spalletti ha perso l’esperienza di Ospina. Il portiere non ha rinnovato il suo contratto con la società del presidente Aurelio De Laurentiis che ora sembra aver comunque trovato il numero uno con cui sostituirlo.

Le ultime novità in merito ai pali della porta del Napoli sono arrivate da ‘Il Mattino’. Il quotidiano partenopeo ha rivelato un’operazione abbastanza avanzata. Se dovesse concretizzarsi, Spalletti avrà trovato l’alternativa ad Alex Meret per la porta azzurra.

Calciomercato Napoli, accordo raggiunto con Neto: il portiere può diventare azzurro in un paio di settimane

L’alternativa allo spagnolo del Chelsea Kepa Arrizabalaga è il brasiliano Norberto Neto. A scriverlo è ‘Il Mattino’. Il quotidiano napoletano ha svelato dell’ok del portiere ex Fiorentina e Juventus ad accettare anche il ruolo di vice Meret.

Il calciatore è in uscita dal Barcellona, club nel quale è rimasto alle spalle del tedesco Marc-André Ter-Stegen e il Napoli potrebbe diventare la sua prossima casa. Il giocatore, arrivato al suo ultimo anno di contratto con il Barcellona, è in possesso anche della cittadinanza italiana pertanto non occuperebbe uno slot da extracomunitario.

Tornerebbe in Italia a distanza di cinque anni. Nel 2017, infatti, si era trasferito dalla Juventus al Valencia, poi due anni più tardi si è accasato al club catalano. Era giunto in Serie A invece nel 2011, anno in cui la Fiorentina lo ha prelevato dall’Atletico Paranaense.

Secondo quanto riferisce ‘Il Mattino’, il Napoli sta lavorando sottotraccia per riportarlo in Italia. L’operazione potrebbe concludersi entro un paio di settimane, dunque, prima dell’avvio del prossimo campionato.