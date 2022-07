Calciomercato Salernitana, tra fantacalcio e ultimatum: annuncio ufficiale

Francesco Fimmanò, collaboratore di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato delle tante novità sulla squadra granata.

Le ambizioni della Salernitana sono realmente elevate. Il club ha ottenuto la permanenza in Serie A e non intende sciuparla, perciò il presidente Iervolino è pronto anche allo sforzo economico pur di consolidare la posizione dei campani nel massimo campionato italiano. Lo confermo entusiasta anche Francesco Fimmanò, legale e collaboratore del patron della Salernitana, in occasione di un’intervista concessa a ‘TuttoSalernitana’.

La base del progetto continuerà a essere l’investimento su giovani talentosi che possano consentire al club di avviare un ciclo importante. La salvezza sarà l’obiettivo minimo, ma col tempo si punterà alla zona sinistra della classifica. “De Sanctis poi è molto bravo e sta lavorando sul mercato italiano ed estero mettendo a disposizione del mister tasselli di assoluta qualità. È stata la scelta giusta”, ha commentato in particolare Fimmanò, dopo le polemiche sull’addio di Walter Sabatini.

Portare in rosa giocatori ambiziosi però non è semplice, nonostante i grandi sforzi, come quello che il club avrebbe compiuto per l’attaccante Pinamonti: “Oltre i 20 milioni offerti, che doveva fare di più il presidente? Entro stasera, al massimo domani mattina, gli abbiamo dato tempo per pensarci ancora. Se verrà saremo contentissimi, altrimenti ci orienteremo altrove”.

Salernitana, Fimmanò sul calciomercato e sul futuro granata

Anche Piatek è un grande nome che la Salernitana sta trattando, come conferma Fimmanò, ma bisognerò attendere le valutazioni che stanno facendo entrambe le parti: “Vedremo, ci stiamo provando. L’arrivo del bomber è una certezza, è solo questione di tempo. Se metti sul tavolo 20 milioni per Pinamonti, ti pare che poi non prendi un attaccante almeno di pari valore se rifiuta? E poi non sottovalutate Botheim e Valencia, due giovani che saranno il futuro della Salernitana”.

Sugli altri affari in corsa e in fieri, Fimmanò ha commentato: “Se Mazzocchi vuole restare, rientrando nei nostri parametri, siamo ben felici. È un discorso di motivazioni, non economico. Ci sono delle offerte, chi lo vuole sa quanto vale. Per il centrocampo speriamo in Djuricic e vogliamo chiudere per Rovella. Mertens… è fantacalcio. È un ragazzo che al pari di Cavani ha legittime ambizioni di giocare ancora in Europa, di fare la differenza a livelli altissimi. Non l’abbiamo mai contattato perché sappiamo già le sue volontà. Se però dovesse cambiare idea e farci un pensierino, noi siamo in condizione di accontentarlo”.