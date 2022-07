“Lite furibonda”: Torino-Juric, scoppia il caos. Ecco cosa succede

Animi roventi in casa Torino: secondo Michele Criscitiello ci sarebbe stato un pesante litigio all’interno del club granata

Clima rovente al Torino. La campagna acquisti della società granata non decolla. Dopo il buon campionato scorso il Toro vuole riconfermarsi. Ivan Juric pretende per questo motivo una formazione almeno di pari livello se non addirittura migliore per poter svolgere serenamente il proprio lavoro e puntare al miglioramento di quanto fatto.

Dopo anni di difficoltà, i granata hanno trovato nel tecnico granata l’uomo con il quale allontanarsi dalla pericolosa zona retrocessione. L’ex allenatore dell’Hellas Verona è arrivato un anno fa a Torino con la volontà di portare il club di Urbano Cairo nelle zone nobili della classifica ma ora teme che il suo progetto possa non attecchire.

Già nelle passate settimane, ‘TuttoSport’ aveva parlato di un rapporto non sicuramente sereno tra l’allenatore e il direttore sportivo del Torino. La pace tra i due non sembra essere ancora scoppiata.

Torino, lite furibonda tra Juric e Vagnati: il tecnico indispettito dalla situazione

Semmai forse c’è stata una tregua. Almeno a giudicare da quanto riferito ora, attraverso un tweet da Michele Criscitiello. Il giornalista e CEO di Sportitalia mediante un tweet ha dato un aggiornamento sulla situazione che regna in casa Toro, con un incipit che non lascia dubbi: “Lite furibonda in casa Torino”.

Secondo il giornalista, infatti, ci sarebbe stata una lite furibonda tra Ivan Juric e il direttore sportivo Davide Vagnati. Criscitiello ha aggiunto che attende adesso le classiche smentite di rito, come di solito avviene in questi casi. Alla base del litigio potrebbero esserci questioni di mercato.

Di sicuro, il clima in casa Torino non appare per nulla sereno. L’allenatore croato aspetta ancora diverse pedine per farsi trovare pronto per l’inizio del campionato. Probabilmente proprio l’avvicinarsi della prossima Serie A sta facendo salire la temperatura all’interno del club granata che non ha ancora trovato le giuste misure per dare vita ad un calciomercato degno di nota.