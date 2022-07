Calciomercato Cremonese, è ufficiale: bomber per la Serie A

La Cremonese continua a rinforzarsi in vista del ritorno in Serie A: il DS Braida concluso l’accordo per un nuovo attaccante.

Mancano sempre meno giorni all’inizio ufficiale della Serie A 2022/2023. Il weekend del 13 e 14 agosto darà il via a un torneo dove certo non mancheranno gli spunti d’interesse. Questi riguarderanno la lotta Scudetto, ma anche quella che riguarderà la salvezza e che potrebbe coinvolgere molte squadre. Tra queste desta grande curiosità la neopromossa Cremonese, tornata in massima serie 26 anni dopo l’ultima apparizione.

Un traguardo centrato a sorpresa, che ha esaltato la piazza ed è stato seguito da un completo restyling della rosa a partire dal tecnico. Fabio Pecchia se ne è andato, al suo posto è arrivato Massimiliano Alvini e l’AD Ariedo Braida ha provveduto insieme al DS Simone Giacchetta a portare in grigiorosso tanti nomi nuovi.

Tra i pali è arrivato Radu, che potrà finalmente mostrare il suo valore come titolare, mentre la difesa è stata completamente rifondata con gli arrivi di Chiriches, Sernicola e Vasquez. A centrocampo ecco Milanese, Pickel e Ghiglione, Tsadjout sulla trequarti. Mancava però un attaccante, che è stato infine ufficializzato oggi: parliamo del nigeriano classe 1997 David Okereke.

Cremonese, è ufficiale l’arrivo in attacco di Okereke

Il calciomercato della Cremonese registra dunque un nuovo colpo: la scorsa stagione Okereke ha dimostrato tutto il suo valore all’esordio in Serie A con la maglia del Venezia segnando 7 gol in 32 presenze. Numeri che non sono bastati a salvare i lagunari ma che hanno convinto i grigiorossi lombardi a puntare su di lui dopo il ritorno in Belgio.

Nonostante arrivi ufficialmente in prestito dal Club Bruges, infatti, l’attaccante ormai 25enne (il suo compleanno è il prossimo 29 agosto) conosce bene l’Italia. È cresciuto da noi con le maglie di Lavagnese e soprattutto Spezia, con cui ha disputato 59 gare segnando 11 gol in Serie B.

Le sue buone prestazioni hanno spinto nell’estate 2019 il Bruges ha investire su di lui ben 10 milioni di euro. Nonostante una buona media realizzativa (15 gol in 67 presenze nel giro di due stagioni) l’avventura in Belgio non è però mai decollata. Ecco quindi il ritorno in Italia la scorsa stagione con la maglia del Venezia e oggi la nuova avventura alla Cremonese.