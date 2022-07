Roma stellare, lo prendono per davvero: Il colpo fa esultare Mourinho

L’entusiasmo dei tifosi della Roma è sempre più in alto: la società sta per piazzare un altro incredibile colpo, questa volta a centrocampo.

Le ambizioni del club capitolino e il grande appeal di cui gode internazionalmente José Mourinho sta facilitando la crescita esponenziale della Roma. Dopo il trionfo in Conference League, la Roma vuole ambire a un posizionamento in Italia e in Europa sempre più fermo e ai piani alti. Perciò sta allestendo un gruppo squadra davvero di grande spessore.

Le oltre 10.000 persone accorse per la presentazione pubblica di Paulo Dybala danno appena la dimensione dell’entusiasmo che c’è intorno alla squadra. Le premesse promettono davvero bene e la società è ancora attiva sul mercato, per cui si attendono altre sorprese di altrettanto impatto.

L’ultima in ordine di tempo riguarderà il centrocampo. Il club giallorosso è in piena trattativa per Georginio Wijnaldum del PSG.

Roma-PSG, Wijnaldum è davvero a un passo dai giallorossi

Secondo le informazioni che riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, José Mourinho può cominciare a sorridere, perché il centrocampista della Nazionale olandese è a pochi passi dall’arrivo alla Roma. Il PSG avrebbe finalmente aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto, sulla quale da settimane stavano insistendo i giallorossi.

Al momento si lavora alle cifre, in particolar modo a quelle relative alla spartizione dell’ingaggio, del quale non riesce a farsi carico soltanto la Roma, essendo del valore di quasi 9 milioni di euro. I rapporti tra il patron Dan Friedkin, che ieri era a Londra, e lo sceicco Al-Khelaifi sono ottimi e starebbero facilitando la buona riuscita del trasferimento. Il 31enne dal canto suo si sarebbe convinto ad accettare la destinazione già a inizio settimana e la Roma vorrebbe concludere la trattativa prima del 31 luglio, quando scatterebbe una clausola che prevede un’ulteriore somma di denaro per Wijnaldum da percepire insieme al già oneroso stipendio.