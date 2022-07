“Ho parlato con lui…”: Napoli, annuncio di mercato spiazzante

Grandi novità sul calciomercato del Napoli. La rivelazione è di quelle importanti e arriva dalla bocca dei diretti interessati.

Dopo diverse operazioni, tra cessioni e mancati rinnovi, in uscita, il Napoli si sta nuovamente concentrando sul calciomercato in entrata. Ufficializzato il coreano Kim Min-Jae, il club di De Laurentiis guarda con attenzione al reparto offensivo.

Dopo lunghi corteggiamenti per Deulofeu e Simeone, il Napoli potrebbe però a sorpresa prendere Raspadori. Dopo la cessione di Scamacca il club neroverde potrebbe quindi privarsi anche del suo secondo gioiello offensivo. A svelare gli ampi margini della trattativa ci ha pensato il giornalista della RAI Ciro Venerato.

“Raspadori vuole il Napoli.” ha riportato Venerato. “L’accordo tra il Napoli e l’entourage del calciatore è pressoché totale. Ingaggio vicino ai 3 milioni per i prossimi 5 anni. Lo stesso calciatore ha comunicato, in maniera composta e senza forzature, che la sua volontà è quella di provare il salto in una big e trasferirsi a Napoli.”

Napoli, accordo con Raspadori. Adesso c’è da convincere il Sassuolo

Se con il calciatore l’accordo è ormai trovato, col Sassuolo bisogna ancora trattare. Sempre Venerato ha rivelato come i neroverdi non abbiamo necessità di vendere e quindi possono trattare il prezzo da una posizione di forza. A rivelarglielo lo stesso Sassuolo tramite il ds Carnevali.

“Ho parlato con Carnevali.” ha svelato Venerato. “Hanno preso atto della volontà del ragazzo, ma dopo Scamacca sono restii a perdere un altro pezzo pregiato. La trattativa può decollare solo se il Napoli fa un’offerta simile a quella fatta dal West Ham per Scamacca, quindi sui 35 milioni. Inoltre gli emiliani non hanno intenzione di aspettare in eterno. Vogliono un’offerta da parte di De Laurentiis a stretto giro. In 9-10 giorni deve esserci una proposta sul tavolo, difficilmente il club neroverde attenderà oltre.”