“Me l’ha consigliato Mancini”: il talento della Nazionale italiana vuota il sacco

Il talento della Nazionale torna sulla sua scelta e rivela quale è stato il peso del parere del CT dell’Italia Roberto Mancini.

Il suo trasferimento è stato una delle principali notizie di calciomercato degli ultimi giorni. Adesso è lo stesso calciatore a rivelare un curioso retroscena che riguarda anche il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini.

Stiamo parlando del trasferimento di Gianluca Scamacca che, dal Sassuolo, si è appena trasferito al West Ham. Dopo l’ultima stagione, che per l’attaccante è stata quella della definitiva esplosione, tante erano le squadre su di lui. Alla fine a spuntarla sono stati gli Hammers che si sono aggiudicati le prestazioni sportive dell’ormai ex attaccante del Sassuolo.

A pesare sulla scelta, come rivelato dallo stesso Scamacca al sito ufficiale del West Ham, è stato Roberto Mancini. Il CT tiene infatti molto in considerazione l’attaccante, considerato da molti uno dei calciatori dai quali la Nazionale italiana può ripartire. “Abbiamo parlato molto.” ha rivelato Scamacca riferendosi a Mancini.

Scamacca, il retroscena su Mancini: “E’ stato decisivo”

“Mancini mi ha detto che questo è il posto migliore per me.” ha continuato Scamacca. “Mi ha consigliato sul fatto che la Premier è il miglior torneo e che mi avrebbe aiutato a migliorare molto. Io in questo momento voglio giocare. Giocare qui e provare a vincere qualcosa mi entusiasma. E’ stato facile trovare l’intesa. Il progetto del West Ham mi ha convinto immediatamente.”

Scamacca la scorsa stagione è stato autore di 16 gol in 36 presenze, contribuendo al buon campionato del Sassuolo. Pezzo pregiato, assieme a Raspadori, del mercato neroverde, è stato venduto al West Ham per la cifra di 36 milioni di euro. Gli Hammers sono uno dei club più ambiziosi in questo momento nella Premier League, vogliosi, dopo una buona annata conclusa al 7° posto a sole due lunghezze dal Manchester United, di insidiare, anche grazie all’acquisto di Scamacca, il dominio delle Big6 e di proporsi come sorpresa del torneo.