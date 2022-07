“È il primo nella storia”: addio Italia, visite mediche e firma imminenti

Il giocatore italiano si prepara a partire verso l’estero, accordo raggiunto tra i due club: visite mediche e firma sono imminenti.

Il giocatore italiano, classe 2000, si prepara a compiere il grande salto. È infatti tutto pronto per approdare nel club estero dove potrà giocare l’intera prossima stagione. Ormai mancano solamente le visite mediche e la firma, gli accordi tra società sono già stati presi. Sarà il primo italiano a trasferirsi nel club olandese.

Tutto pronto, quindi, per il trasferimento di Lorenzo Lucca all’Ajax. Il club olandese, dopo aver raggiunto l’accordo con il Pisa, non aspetta altro se non di vederlo in campo ad Amsterdam.

Gli ultimi dettagli tra la domanda e l’offerta sono stati limati. Serve solamente sistemare gli ultimi particolari con l’entourage del giocatore, poi tutto sarà pronto per poter effettuare il salto di qualità. Dalla Serie B all’Ajax: Lucca sarà, tra le altre cose, il primo italiano ad approdare nella rosa olandese. Le cifre dell’operazione.

Calciomercato, tutto fatto tra Pisa e Ajax per Lucca: visite mediche e firma sono imminenti, le cifre dell’affare

Come riferito da Gianluca Di Marzio a ‘Sky Sport’, quindi: “Lorenzo Lucca è affascinato dall’idea di vestire la maglia dell’Ajax e di essere il primo calciatore italiano della storia del club. Un importante ruolo lo ha poi la possibilità di poter giocare la Champions League”. Oltre lui, infatti, solamente l’anglo-nigeriano Calvin Bassey (nato però ad Aosta) è approdato nel club, tra l’altro nove giorni fa.

L’attaccante classe 2000, a cui si era fortemente interessato anche il Bologna di Sinisa Mihajlovic, può già nella giornata di lunedì svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il club che ha sede ad Amsterdam. Restano da limare solamente gli ultimi dettagli con i suoi agenti.

Con il Pisa è, infatti, stato raggiunto l’accordo per lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Il club di Serie B riceverà subito 1 milione di euro, più 10 milioni (con una percentuale sulla rivendita) se il giocatore sarà riscattato.