“Sono volate parole grosse”: Bologna, retroscena di mercato a sorpresa

Il Bologna scenderà in campo questa sera contro il Tweste, ma è stato svelato un retroscena di mercato che non farà piacere a Mihajlovic.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic l’anno scorso ha disputato un’ottima stagione, visto che ha terminato il campionato al tredicesimo posto. I rossoblù non sono mai stati in lotta per salvezza ed ad un certo punto hanno pensato di lottare anche per un posto in Europa, anche se gli infortuni e Covid hanno spento ogni sogno.

Per gli emiliani è tempo di pensare al prossimo anno, considerando che la prima giornata di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri è ormai prossima. Proprio questa sera, esattamente alle ore 19.00, il Bologna scenderà in campo per giocare contro gi olandasi del Twente.

La società, intanto, è alle prese con il calciomercato nel tentativo di rinforzare la squadra guidata da Sinisa Mihajlovic. Ma dopo gli arrivi di Cambiaso, Ferguson e Lykogiannis, per il per il Bologna è arrivata una beffa a sorpresa per quanto riguarda un obiettivo di mercato molto importante.

Mercato Bologna, Lucca ha scelto di andare all’Ajax: il retroscena con il Pisa

La ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, ha riportato le dinamiche del mancato arrivo di Lorenzo Lucca al Bologna: “I felsinei avevano un accordo con il con il Pisa per un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più bonus sostanziosi, ma poi c’è stato il sorpasso dell’Ajax che ha proposto un prezzo più alto per la cessione a titolo temporaneo”.

La ricostruzione del quotidiano sportivo continua: “Il Pisa è rimasto sorpreso di questo rilancio dell’Ajax ed ha passato subito la palla a Lucca. Il giocatore ha poi scelto di andare nel club olandese. Il Bologna non l’ha certamente presa bene e sono volate parole grosse con i dirigenti della società toscana”.