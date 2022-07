“Domani sparirà”: Inter, caos sponsor e svolta inaspettata dal club

L’Inter è pronta a compiere un’azione clamorosa per rispondere a ciò che si è verificato in queste ultime ore: accadrà domani sera

Il caso DigitalBits ha scosso l’Inter sempre alla ricerca della formula giusta per far quadrare i conti. Nella scorsa stagione, i nerazzurri hanno dovuto sacrificare Lukaku e Hakimi sull’altare del bilancio economico. Quest’anno per il momento non vi è stata nessuna cessione eccellente ma se dovesse arrivare l’offerta da 70 milioni del PSG per Skriniar allora tutto potrebbe cambiare.

E, intanto, il mondo nerazzurro è stato scosso dalla questione legata allo sponsor principale che secondo quanto riferito da ‘TuttoSport’ non avrebbe rispettato alcune scadenze di pagamento pattuite con il club interista. Questo ha portato alla reazione dell’Inter. Dopo il primo passaggio, compiuto con l’esclusione dal sito ufficiale del logo dell’azienda specializzata in cripto valute, sta per concretizzarsi una nuova azione da parte dei nerazzurri.

Inter, niente led di DigitalBits nell’amichevole di domani a Cesena contro l’Olympique Lione

Come riporta ‘Tuttomercatoweb’, clima teso tra Inter e DigitalBits. Per la società nerazzurra ballano ben 85 milioni di euro in quattro anni. La dirigenza interista è al lavoro per tentare di risolvere la situazione.

Di ieri la notizia che il club nerazzurro ha escluso il logo dell’azienda di cripto valute dal proprio sito ufficiale. Si è trattato però soltanto del primo passaggio perché domani a Cesena nel corso dell’amichevole contro l’Olympique Lione (la partita comincerà alle 20.30) se ne verificherà un altro. DigitalBits, infatti, non comparirà sui led dello stadio.

Altra azione punitiva nei confronti dello sponsor che sarebbe in ritardo sulle quote dei pagamenti. Al momento, però, sembrerebbe essere salvo il nome del marchio sulle maglie ufficiali della squadra.

Lo sponsor principale dunque resterà ancora ben visibile sulle casacche. Fino a quando però non è chiaro, dal momento che la prossima azione dell’Inter potrebbe toccare proprio questo aspetto. Salvo novità importanti prima di quest’altro tentativo disperato dei nerazzurri di salvaguardare l’importante partnership sottoscritta.