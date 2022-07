Calciomercato Milan, altra operazione dopo De Ketelaere: “Pronto al prestito”

Dopo De Ketelaere, il Milan ha pronta un’altra operazione legata a un piccolo intreccio sul mercato

A breve si concretizzerà il passaggio di De Ketelaere dal Club Brugge al Milan, al termine di una trattativa estenuante condotta da Paolo Maldini. Alla fine i belgi hanno ceduto e Stefano Pioli avrà il gioiellino che stava cercando largo a sinistra. Non è però finita qui per il mercato rossonero. L’intenzione ora è rinforzare la difesa dopo l’addio di Alessio Romagnoli a parametro zero e il primo obiettivo è Tanganga del Tottenham.

Per far arrivare Tanganga, il Milan dovrà però effettuare una cessione che è stata già impostata da Paolo Maldini. Matteo Gabbia, infatti, in questa sessione di mercato dirà addio alla maglia rossonera e ha trovato squadra in Serie A: sarà infatti la Sampdoria la squadra che permetterà al difensore italiano di giocare con continuità.

Milan, manca pochissimo per Gabbia alla Sampdoria

Secondo quanto riferito di Sky Sport, è vicino il trasferimento di Matteo Gabbia alla Sampdoria. E’ stata infatti presa la decisione di comune accordo tra il giocatore e il Milan, convinti entrambi che in blucerchiato potrà giocare con continuità. E il difensore italiano ha già avuto dei colloqui con Faggiano e Giampaolo, quest’ultimo decisamente insoddisfatto del mercato della Samp fino a questo momento.

La cessione di Gabbia alla Sampdoria, in prestito secco, dovrebbe concretizzarsi nel momento in cui arriverà un altro difensore. E qui si ritorna a Tanganga, prima scelta di Maldini che andrebbe a comporre il reparto difensivo insieme a Tomori, Kalulu e Kjaer. Nell’ultima stagione, Gabbia ha collezionato dieci presenze tra campionato e Coppa Italia, dando il proprio contributo quando Pioli era in totale emergenza infortuni.