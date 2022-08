“Torna in Serie A”: il Chelsea lo rispedisce in Italia, tutto fatto

Tutto pronto per un suo ritorno in Italia. Il Chelsea infatti è intenzionato a rimandarlo per un’altra stagione a giocare in Serie A.

Il Chelsea in questo mercato estivo sta avendo molti intrecci con le squadre di Serie A. L’acquisto di Koulibaly dal Napoli è stata una delle principali operazioni dei Blues, i quali, proprio a Napoli potrebbero mandare l’attuale secondo portiere Kepa.

Senza dimenticare il ritorno di Lukaku all’Inter. Dopo una sola stagione in maglia Blues, contraddistinta da un rendimento altalenante e da rapporti non certo idilliaci con il tecnico Tuchel, l’attaccante belga ha ripreso la strada per la Milano nerazzurra.

Adesso c’è un altro calciatore che potrebbe immediatamente fare ritorno in Italia dal Chelsea. E stavolta, a differenza di Lukaku, senza nemmeno giocare un anno a Stamford Bridge. Stiamo parlando di Ethan Ampadu, lo scorso anno in prestito a Venezia e in questo momento nel mirino dello Spezia.

Chelsea, pronta la cessione di Ampadu: ad un passo dallo Spezia

“Ampadu pronto a tornare in Serie A. Dopo il Venezia ecco lo Spezia.” Come riportato da Sky Sport il difensore gallese sarebbe ad un passo dal ritorno in Serie A, stavolta con lo Spezia. Ampadu lo scorso anno ha vestito la maglia de Venezia, scendendo in campo per ben 30 volte tra Serie A e Coppa Italia. Nel suo bottino anche 3 assist.

Nonostante una buona stagione Ampadu non è riuscito ad evitare la retrocessione del Venezia. Prestazioni che comunque gli hanno consentito di mettersi in mostra e di attirare altri club disposti ad investire su di lui. Lo Spezia infatti è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, visto che Ampadu è considerato un possibile perno della futura difesa spezzina. Sperando, per il calciatore e i tifosi dello Spezia, che stavolta la seconda avventura di Ampadu in Serie A si concluda con la permanenza nel massimo campionato.