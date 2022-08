“Intesa di massima”: calciomercato Inter, Marotta vince ancora

L’amministratore delegato dell’Inter è vicino ad un’operazione che permetterebbe ai nerazzurri di guardare verso nuovi orizzonti di mercato

Il calciomercato dell’Inter può ricevere un nuovo impulso in seguito ad una cessione ormai vicina a concretizzarsi. Beppe Marotta sarebbe infatti vicino a liberarsi di uno dei calciatori ritenuti marginali al progetto di Simone Inzaghi. Lo spazio liberato e il margine economico potrebbero consentire ai nerazzurri di aggiungere una nuova pedina.

Alexis Sanchez, infatti, sembrerebbe essere vicino a salutare tutti e lasciare il club di Zhang. Il calciatore cileno classe 1988, arrivato nel 2019 dal Manchester United, chiudendo la porta eliminerebbe per l’Inter il problema legato al suo ricchissimo ingaggio. Per Marotta si presenterebbe l’opportunità di aggiungere una pedina in attacco.



Inter, Sanchez al passo d’addio: intesa di massima con il Marsiglia su ingaggio e durata del contratto

Il calciatore cileno vuole garantirsi la possibilità di giocare in Champions da protagonista nella prossima stagione. Un’opportunità che il Marsiglia offrirebbe. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha riportato quanto sostenuto dai media cileni in merito ad un imminente addio del Niño Maravilla. Si parla infatti di un’intesa di massima tra i francesi e il calciatore.



Secondo i media cileni, come riferito dalla ‘Gazzetta’, il calciatore avrebbe già raggiunto un accordo economico con i francesi. La formazione transalpina avrebbe offerto ad Alexis Sanchez una proposta da 3 milioni di euro a stagione per due anni. Offerta che il sudamericano avrebbe accettato, desideroso di ritagliarsi uno spazio maggiore rispetto a quello ottenuto nell’Inter.

Alexis Sanchez, se dovesse essere tutto confermato, lascerà Appiano Gentile dopo tre stagioni in cui ha raccolto 108 presenze siglando 20 reti. Il calciatore nel corso della sua carriera ha giocato in Cile, Argentina, Italia e Inghilterra. Ora dovrebbe intraprendere questa nuova avventura. in un campionato per lui inedito, la Ligue 1.