La Juve in pressing su Mertens: Dries preferisce lasciare l’Italia

Contatti tra la Juventus e Dries Mertens. Il belga, legatissmo al Napoli e alla città partenopea, vuole una soluzione all’estero.

Dries Mertens aveva pochi dubbi sugli ultimi anni della sua carriera. Voleva viverli a Napoli, continuare a godersi la vista unica di palazzo Donn’Anna ogni mattina con Kat e il piccolo Ciro, il cui nome è un legame eterno alla città che lo ha adottato. Il calciomercato, però, ha regole spietate, che spesso cozzano coi sentimenti.

Il belga e il Napoli si sono separati nel peggior modo possibile, con una lunga ed evitabile agonia di un rapporto che si è spento lentamente, come una candela. Sarebbe stato meglio per tutti dirsi addio a marzo e regalarsi due mesi di ‘last dance’, con un abbraccio finale insieme a quello per Insigne, che avrebbe chiuso definitivamente un’era.

Così non è stato, e Napoli saluterà il più grande marcatore della sua storia soltanto sui social. Ci si rivedrà sul campo, probabilmente, ma Dries indosserà altri colori. Quali, dovrà sceglierlo presto. Mertens ha 35 anni, ma nell’ultima stagione ha comunque siglato 13 reti in 37 presenze. Bisogna tornare addirittura al 2010 per trovare una sua stagione non conclusa in doppia cifra.

Calciomercato Juventus, Dries Mertens nel mirino dei bianconeri

Non ha il fisico di un lustro fa, ma ‘Ciro’ i gol li sa ancora fare, sa essere una risorsa. E, questo, alla Juventus, lo hanno capito. La Vecchia Signora, alla ricerca di un vice-Vlahovic, sta cercando infatti di sedurre l’ormai ex azzurro. I contatti, secondo quanto raccolto da SerieANews.com, vanno avanti ormai da qualche giorno.

Sul tavolo ci sarebbe una proposta importante tecnicamente ed economicamente, ma Mertens, finora, non ha aperto. L’attaccante preferisce lasciare l’Italia, e rimetterci piede soltanto per far visita a una città che ormai sente sua e alla quale non vuole dare un dispiacere. La Juventus non è nei suoi pensieri, ma il pressing bianconero è una realtà e il tempo è ormai un fattore. Siamo ormai ad agosto inoltrato, e Mertens è ancora senza squadra. Qual è il suo asso nella manica?