“Conferme dall’agente”: Juventus, Allegri e i tifosi sognano il grande colpo

La Juventus di Massimiliano Allegri sogna il grande colpo per completare la squadra: l’agente conferma

Nei giorni scorsi, la Juventus ha iniziato a fare i conti con gli infortuni per Paul Pogba e Weston McKennie. Due giocatori molto importanti per Allegri, che dovrà dunque cercare altre soluzioni quantomeno per l’inizio del campionato. Il centrocampista francese è arrivato come il grande colpo del mercato e la sua assenza influirà e non poco sulle scelte del club e sui risultati della squadra.

Ci sono diversi giocatori che la Juventus ha seguito nel corso di questa sessione di mercato. Uno di questi è Sergej Milinkovic-Savic, per il quale Allegri è pazzo, che ha rappresentato un profilo valido quando si cercava una mezzala di qualità. Poi il club bianconero ha deciso di virare definitivamente su Pogba, un’operazione più accessibile in termini economici e con meno teste da mettere d’accordo considerando lo svincolo dallo United.

Juventus, opzione Milinkovic ancora valida per Allegri

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si sofferma su Milinkovic-Savic e un possibile futuro alla Juventus: “Più di una chiacchierata tra Lotito e Kezman. Il serbo non ha ricevuto grandi offerte dalla Premier. Il club bianconero ha avuto un sondaggio con l’agente di Milinkovic, che ha confermato che la trattativa è possibile, nonostante la richiesta di 60 milioni della Lazio che è un ostacolo difficile da superare”.

Si sa che trattare con Lotito è complicatissimo per ogni squadra, forse per la Juve lo sarà un po’ meno data la mediazione di Kezman. L’obiettivo di Milinkovic-Savic è quello di giocare la Champions League ogni anno, cosa che la Lazio non può garantire nonostante abbia avviato un gran progetto con Maurizio Sarri alla guida. Intanto, Allegri e i tifosi bianconeri sognano il colpaccio.