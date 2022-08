“Non può permetterselo”: Juventus, la frecciata di Ronaldo il Fenomeno

La Juventus, uscita sconfitta nell’amichevole contro il Real Madrid, è finita nel mirino di Ronaldo il Fenomeno: le parole del brasiliano.

La sconfitta subita per mano del Real Madrid ha fatto suonare diversi campanelli d’allarme in casa Juventus. I Blancos si sono infatti imposti 2-0 nell’amichevole andata in scena al “Rose Bowl” di Pasadena, dimostrando di essere ancora superiori rispetto ai bianconeri sia per qualità in fase di costruzione della manovra che per giocatori a disposizione dei due allenatori.

Nel secondo tempo Carlo Ancelotti, ad esempio, ha gettato nella mischia elementi del calibro di Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga ed Aurelien Tchouameni. Allegri invece, oltre a Juan Cuadrado e a Federico Gatti, ha dato spazio a diversi giovani come ad esempio Marco Da Graca, Matias Soulé e Tommaso Barbieri. Un divario tecnico evidente che, unito all’infortunio di Paul Pogba, spingerà il club ad investire ancora sul mercato.

Il primo nome sulla lista è quello di Leandro Paredes, reduce da una stagione in chiaroscuro al Paris Saint Germain: appena un gol ed un assist in 21 presenze complessive, di cui 14 disputate in Ligue 1. L’argentino (rimasto inizialmente in panchina domenica nella finale di Supercoppa francese) è ritenuto il play ideale da regalare ad Allegri tuttavia l’operazione resta in salita. Le parti a breve avranno modo di incontrarsi ancora, per fare il punto della situazione. Intanto il debutto in campionato si avvicina e secondo Ronaldo il Fenomeno la Juventus ha l’obbligo di partire subito bene.

Juventus, la frecciata di Ronaldo il Fenomeno

Il brasiliano, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, ha analizzato le squadre della Serie A lanciando una vera e propria stoccata nei confronti della formazione di Allegri. “Non può permettersi un altro anno sbagliato”. La rosa, al momento, risulta incompleta in diversi reparti tuttavia, per Ronaldo, la Juventus già adesso può essere considerata una delle principali favorite per lo scudetto.

“Tra Inter e Juve sarà una bella lotta. Io non vedo questo Milan favorito, anche se chi vince lo scudetto non si può mai considerare fuori dalla corsa. L’Inter poteva vincere già l’anno scorso, il Milan ha una base fatta di giocatori e di un’idea di gioco”. Ora resta da vedere in che direzione si muoverà la dirigenza al fine di potenziare la squadra. Paredes, per tornare competivi ai massimi livelli sia in Italia che in Europa, rischia di non bastare.