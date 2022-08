Torino scatenato sul mercato: pronti quattro colpi in settimana

Dopo la pesante lite tra Juric e Vagnati, il Torino si è scosso ed è tornato a fare sul serio sul mercato. Pronti quattro colpi in settimana.

La lite tra Juric e Vagnati ha fatto tanto rumore, il Torino sta cercando di reagire sul mercato per rinforzare l’organico a disposizione di Juric. Anche perché le altre scalpitano e mantenersi agli standard dei nuovi obiettivi stagionali richiede una programmazione attenta e accurata.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, la priorità è il sostituto di Bremer, Denayer è la prima scelta ma non è convinto del trasferimento al Torino. L’alternativa è Schuurs dell’Ajax, Vagnati va in pressing per chiudere l’operazione. Altri movimenti in cantiere, pronte ad essere concretizzati, riguardano Miranchuk dell’Atalanta, Laurentier del Lorient e il gioiellino classe ‘2004