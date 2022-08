Milan, l’ufficialità pesa: cambia tutto nello spogliatoio di Pioli

Milan, adesso è ufficiale: il club ha preso la propria importante decisione che cambia anche gli equilibri nello spogliatoio di Pioli.

Il Milan ha comunicato in via ufficiale, solamente pochi minuti fa, la decisione presa con l’imminente arrivo dei prossimi impegni. La novità riguarda di rimando l’intero spogliatoio, che adesso dovrà abituarsi al cambiamento. Ecco cosa è stato deciso per il gruppo di Stefano Pioli.

Il Milan di Stefano Pioli dovrà affrontare la prossima stagione con il Tricolore sulla propria maglia e con una maggiore spinta a far bene in qualità di Campione d’Italia. Un’altra novità ha stavolta toccato più da vicino lo spogliatoio perché, dopo l’addio di Alessio Romagnoli (passato ufficialmente alla Lazio), il club ha dovuto decidere a chi affidare la fascia da capitano.

Per questo importante compito da svolgere, tanto in campo quanto al di fuori della luce dei riflettori, il Milan ha deciso di affidarsi a chi tra le sue file è cresciuto fin da bambino. Davide Calabria, che è stato anche uno dei simboli della compattezza del Milan nel corso della passata stagione.

Milan, Calabria sarà il nuovo capitano: l’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da parte del club

Il Milan ha, quindi, scelto chi sarà il suo nuovo capitano in vista della stagione 2022/23. Si tratta proprio di Davide Calabria, classe 1996 che nel 2007 è arrivato nella Milano rossonera e da allora non l’ha più lasciata. Dopo il percorso effettuato nelle giovanili a partire dal 2013, il terzino destro è approdato in prima squadra nel 2015.

Ha con tenacia conquistato la fiducia della società e poi anche di Stefano Pioli, raccogliendo la fascia già dallo scorso anno in diverse occasioni con l’assenza di Romagnoli. Il Milan, allora, ci ha tenuto a far sapere, tramite il proprio profilo ‘Instagram’, di aver scelto lui come nuovo capitano: “Sguardo orgoglioso”, si legge nel post. Calabria raccoglie così l’eredità dei grandi passati per lo spogliatoio rossonero, come ad esempio Maldini e Baresi.