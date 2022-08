Roma-Zaniolo, ufficialità improvvisa: ecco cosa è successo

La Roma riceve il verdetto ufficiale che riguarda Nicolò Zaniolo: la decisione è arrivata, ecco allora di cosa si tratta.

Il futuro di Nicolò Zaniolo, con la finestra di calciomercato ancora aperta, non è stato a deciso in maniera definitiva. La Roma vorrebbe tenerlo con sé, ma altri club (specialmente la Juventus) continuano ad osservare da lontano. Nel frattempo, però, proprio per lui è arrivata un’ufficialità ben precisa. Ecco di cosa si tratta.

Il futuro di Zaniolo appare, dunque, ancora incerto. Il suo contratto scadrà con la Roma nel 2024, ma il club giallorosso vorrebbe arrivare già alla firma per il rinnovo. Mentre i meccanismi di calciomercato provano ad incastrarsi, in ogni caso, è arrivata anche la sentenza della FIGC.

La decisione ufficiale riguarda nello specifico i cori che il giocatore aveva intonato nei festeggiamenti per la vittoria della Conference League contro la Lazio. Si è giunti alla conclusione di un patteggiamento. Sia il club sia il giocatore dovranno pagare le proprie rispettive ammende.

Roma, per Zaniolo è arrivata la sentenza della FIGC. Nel mirino i cori intonati contro la Lazio dopo la vittoria della Conference League

Come si legge dal comunicato ufficiale della FIGC: “Il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto delle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4000,00 euro di ammenda (da devolvere all’associazione “Accademia calcio integrato”). Per il Sig. Nicolò Zaniolo di 4000,00 euro di ammenda all’associazione “Accademia calcio integrato” per la società A.S. Roma“.

Tra le parti è stato, dunque, raggiunto l’accordo per un patteggiamento. “I soggetti – si legge ancora – sanzionati con le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno dar prova alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di aver devoluto tali somme all’associazione “ACCADEMIA CALCIO INTEGRATO” nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione.