Icardi pronto al cambio maglia: la destinazione spiazza tutti

Icardi non rientra nei piani del PSG e sembra dover fare le valigie per provare a ritrovarsi dopo qualche stagione no: c’è la soluzione

Mauro Icardi sembra ormai quasi prigioniero del suo sostanzioso contratto fino al 2024 con il PSG. Il calciatore argentino è ai margini della squadra francese. Non è un titolare dei parigini e nelle ultime stagioni sembra aver perso il feeling con il gol e motivazioni. I fasti di un tempo sono parecchio distanti e sembrerebbe aver bisogno di una scossa per ritrovarsi.

Il calciomercato del Monza può vivere di una nuova fiammata. La squadra di Giovanni Stroppa non sembra volersi dare dei limiti nell’anno del debutto in Serie A. I biancorossi puntano un attaccante d’area di rigore per rinforzare il reparto offensivo e non avere il problema del gol.

Calciomercato Monza, il Monza spinge per Icardi: il PSG intenzionato a dare una mano sull’ingaggio dell’attaccante

Mauro Icardi non è nei piani del nuovo tecnico Galtier. Il PSG non conta su di lui a tal punto di essere disposto anche a contribuire al pagamento del suo pesante ingaggio per rendere più agevole il suo addio.

Secondo ‘l’Equipe’, tra i dirigenti del Monza filtra ottimismo riguardo alla possibilità di arrivare a Mauro Icardi. L’attaccante argentino tornerebbe così in Italia, Paese che lo ha accolto giovanissimo dopo essere transitato nel settore giovanile del Barcellona e in cui ha sfoggiato le performance migliori.

Il Monza quindi sembra pensarci seriamente. L’estate si era aperta proprio con la suggestione Icardi per il club di Berlusconi e il nome sembra tornare adesso di grande attualità. Il calciatore tornerebbe a pochi passi da Milano.

Il calciatore avrebbe l’opportunità di rilanciarsi dopo due stagioni particolarmente opache in cui non ha raggiunto la doppia cifra in campionato. Addirittura nell’ultimo corso ha siglato soltanto quattro reti in Ligue 1 e uno in Coppa di Francia. Numeri molti distanti dalle 29 marcature messe a segno con la maglia dell’Inter nella stagione 2017-2018.