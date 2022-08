Calciomercato Napoli, salti di gioia per Spalletti: esultano anche i tifosi

Napoli, l’annuncio del calciatore è una manna dal cielo per i tifosi azzurri. Il giocatore esce allo scoperto in ritiro a Castel di Sangro.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è alle prese con la ricostruzione della squadra dopo le partenze di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens. I quattro pesanti addii non hanno di certo fatto piacere ai tifosi, ancora in attesa di un colpo tra i pali e di un calciatore per il reparto offensivo. Tutto dipenderà dalle eventuali ed ulteriori cessioni.

Tra i calciatori sulla lista delle partenze sembrava esserci anche Matteo Politano. L’esterno, però, a Dimaro Folgarida, ha ricucito quella che sembrava essere una rottura con la società. Dopo le discusse parole del suo agente che sembrava pronto a portarlo via da Napoli, lo stesso calciatore azzurro ha sciolto le riserve sul suo futuro. Una rivelazione che fa esultare i tifosi ed anche mister Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli, Politano annuncia la permanenza in azzurro

Matteo Politano, direttamente da Piazza del Plebiscito a Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, emittente ufficiale della SSC Napoli. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Se resto? Sì, io ho dato la mia disponibilità a restare in azzurro – ha esordito -. Cercherò di dare sempre il massimo per questa maglia”.

Poi prosegue: “Tridente con Zerbin e Raspadori? Bel tridente, ma ci sono altri calciatori bravi e sono arrivati calciatori importanti anche se altri molto forti sono andati via. Faremo un bel campionato, ne sono sicuro. Cercheremo di fare felici i nostri tifosi. Io ed i miei compagni metteremo il massimo impegno. Tante squadre si sono rafforzate, ma noi dobbiamo cercare di riconquistare la Champions League. Il sogno di tutti è vincere lo scudetto, poi se ci riesci a Napoli vale dieci o venti volte quelli vinti al Nord. La Champions è uno stimolo immenso per noi, ci aspetterà un girone difficile visto che siamo in terza fascia”.