Occhio De Laurentiis, lo United prepara l’assalto? Il Napoli attende

Il Napoli lavora a colpi in entrata ma non solo. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro di alcuni azzurri.

Questa sessione di calciomercato verrà senza dubbio ricordata in casa Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis sta attuando un’autentica rivoluzione con tanti acquisti e tante cessioni, lasciando andare alcune delle bandiere del club. Lorenzo Insigne, David Ospina e recentemente Kalidou Koulibaly hanno lasciato il club ma potrebbe non essere finita qui.

Il club partenopeo potrebbe presto attuare una clamorosa rivoluzione a centrocampo. Il polacco Piotr Zielinski è richiesto dal West Ham e c’è da decifrare la situazione dello spagnolo Fabian Ruiz. Il talento iberico è in scadenza di contratto tra dodici mesi e il Napoli vuole capire il suo futuro.

Al momento Fabian non sembra intenzionato a rinnovare, ma il club partenopeo non può permettersi di perdere un giocatore di questo talento a costo zero. Nelle ultime settimane si è discusso riguardo un clamoroso approdo di Fabian Ruiz alla Juventus, ma sul giocatore continuano le sirene estere.

Napoli, contatti tra Fabian Ruiz e il Manchester United

Secondo quanto riporta la BBC ci sarebbero stati contatti negli ultimi giorni tra il Manchester United e gli agenti del centrocampista azzurro. Finora solo un semplice sondaggio, ma una situazione da tenere d’occhio in vista delle prossime settimane. Non ci sono però solo i Red Devils sul calciatore.

I colleghi di Sky Sport riferiscono che Fabian continua ad essere un osservato speciale da parte del Real Madrid. Il club campione d’Europa segue da tempo il giocatore, al momento è coperto nel reparto ma valuta Fabian come possibile opportunità per il prossimo anno a parametro zero.