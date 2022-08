“Visite mediche”: colpo improvviso Atalanta, Gasperini esulta

Colpo per l’Atalanta di Gasperini. L’arrivo del calciatore a Bergamo potrebbe mettere in moto un’interessante giro di calciomercato.

Dopo alcune stagioni impressionanti, che avevano reso l’Atalanta una presenza stabile nelle zone alte, la scorsa stagione per gli uomini di Gasperini si è rivelata abbastanza deludente. Partiti per confermare le ambizioni europee, i nerazzurri sono finiti fuori dalla zona coppe.

Naturale quindi che, dopo una stagione in cui gli orobici non sono riusciti nemmeno a centrare la qualificazione in Conference League, ci sia molto fermento sul mercato. La nuova proprietà non ha assolutamente intenzioni di far passare l’idea che le stagioni di exploit siano state un caso.

Per questo l’Atalanta guarda con attenzione anche a profili europei, con una discrete esperienza anche in ambito estero. Il nome caldissimo è quello di Ademola Lookman. Ala sinistra del Lipsia, ma con un passato speso largamente nel calcio inglese, il 24enne nigeriano, stando a quanto riferisce il collega Gianluca Di Marzio è già a Bergamo per le visite mediche di rito.

Atalanta, l’arrivo di Lookman sblocca Miranchuk al Torino

L’operazione dovrebbe concludersi sulla base di un trasferimento a titolo definito da 12 milioni più bonus vari. Lo scorso anno Lookman ha giocato in prestito al Leicester dove è stato anche avversario di Napoli e Roma, prima in Europa League e poi in Conference League. Con la maglia delle Foxes si è messo in mostra con buone prestazioni segnando anche 6 reti.

L’arrivo del nigeriano all’Atalanta libera Miranchuk. Il russo è corteggiato dal Torino, ma fino a questo momento la trattativa non era ancora decollata a causa del fatto che i nerazzurri stavano prima attendendo l’eventuale sostituto. L’arrivo di Lookman a questo punto sbloccherebbe anche l’approdo di Miranchuk in granata.