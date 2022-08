Calciomercato Atalanta, che regalo a Gasperini: colpo in arrivo

Calciomercato Atalanta, adesso Gasperini può gioire perché il colpo è sempre più vicino: si lavora per definire presto l’operazione.

L’Atalanta continua a ragionare sulle operazioni di mercato che possano fare al caso suo. Per il reparto offensivo, adesso, sembra essere sempre più vicino l’attaccante richiesto e voluto da Gian Piero Gasperini. L’operazione può essere definita molto presto, già nei prossimi giorni.

Gian Piero Gasperini quindi attende le logiche del mercato, sperando che l’esito dei prossimi incontri tra i club possa essere in via definitiva quello positivo. L’attaccante di proprietà dell’Inter è ormai da diverso tempo nel mirino della Dea e ora l’operazione può finalmente entrare nel vivo.

Andrea Pinamonti, infatti, piace molto all’Atalanta, non è oramai più un mistero. E con il suo entourage avrebbe anche raggiunto un accordo di massima per il trasferimento. Non resta altro se non limare la distanza tra la domanda fatta e l’offerta dei due club coinvolti.

Calciomercato Atalanta, possibile chiusura dell’operazione per Pinamonti già in settimana: Gasperini attende il colpo

Andrea Pinamonti, nel corso della scorsa stagione disputata in prestito all’Empoli, si è particolarmente messo in mostra. Tanto da aver attirato su di sé l’attenzione di diversi club di Serie A. Il Monza e la Salernitana hanno fortemente provato ad acquistare il suo cartellino, ma avanti a tutte è sempre rimasta l’Atalanta, meta gradita dal giocatore stesso.

Stando alle ultime riferite da Gianluca Di Marzio, infatti, ora tra l’Inter e la Dea la chiusura dell’affare sembrerebbe essere più vicina. Già in settimana potrebbero essere definiti tutti i dettagli affinché l’attaccante possa ottenere il via libera per trasferirsi nel club bergamasco. “Sono questi giorni decisivi per il trasferimento di Pinamonti”, scrive l’esperto di calciomercato. E quindi anche per comprendere quale sarà il futuro del classe 1999.