Milan, doccia gelata per Pioli: l’ufficialità in arrivo è una mazzata

Dopo aver preso finalmente dal Brugge De Ketelaere, per il Milan di Pioli è arrivata in giornata una brutta notizia.

Il Milan sfiderà sabato il Vicenza nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, dove la squadra di Stefano Pioli esordirà in casa contro l’Udinese di Sottil. Contro i veneti ci potrebbe essere anche l’esordio in rossonero di Charles De Ketelaere, ufficializzato proprio nella giornata di ieri.

Il trequartista belga, infatti, è arrivato dal Club Brugge per circa 32 milioni di euro più 3 di bonus. Il calciatore, intanto, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da milanista ai microfoni ufficiali del team meneghino: “Non avrei mai sognato di diventare un giocatore del Milan, è una cosa di cui sono molto orgoglioso. Volevo assolutamente venire qui: c’è voluto un po’ di tempo, ma ora sono molto felice”.

Effettivamente, la trattativa tra il Milan ed il Brugge per portare De Ketelaere in rossonero è stata lunghissima. Maldini e Massara, di fatto, vista anche la fortissima concorrenza del Leeds, ci hanno messo del tempo prima di debellare le resistenze della società belga. Oltre a quelal di De Ketelaere, nel mercato rossonero c’è anche stata un’altra operazione in entrata che si è protratta a lungo ma questa non è finità nel migliore dei modi per i tifosi del ‘Diavolo’.

Milan, brutte notizie per Stefano Pioli: Renato Sanches è ormai del PSG

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Renato Sanches si può considerare benissimamente un nuovo giocatore del PSG, visto che in giornata completerà le visite mediche di rito con la sua nuova squadra. A sbloccare l’arrivo del portoghese sotto l’ombra della Torre Eiffel è stata l’ormai imminente cessione di Wijnaldum alla Roma.

Renato Sanches è stato fino dal primo momento il primo obiettivo del Milan per rinforzare il proprio centrocampo, ma gli arrivi di Luis Campos e Galtier nel PSG hanno cambiato tutto. Il portoghese, infatti, è molto legato ai due, considerando che con loro ha vinto la Ligue1 con la maglia del Lille.